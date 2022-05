Tras haber entrenador con el mariscal de campo y el pedido de Rob Gronkowski por su vuelta, el ex receptor de New England Patriots volvió a referirse a la opción de una vuelta a los emparrillados.

Fue el 13 de abril de 2021, hace más de un año, que el receptor Julian Edelman anunció su retiro definitivo de la National Football League (NFL), luego de once temporadas jugando para New England Patriots, donde consiguió ganar tres Super Bowl con la estrella Tom Brady.

A pesar de que su decisión estaba tomada, las actuaciones en la última campaña, tanto del mariscal de campo como del ala cerrada, y también ex compañero, Rob Gronkowski, en Tampa Bay Buccaneers, sembraron la duda respecto del futuro del nacido en Redwood City, California.

Posteriormente, a Edelman se le vio entrenando con Brady una semana después de anunciar su vuelta para NFL 2022, lo que sumado al pedido público de Gronk para que vuelva a los emparrillados, hacían presagiar una novedad importante; sin embargo, el receptor confirmó su postura.

Julian Edelman, ¿vuelve del retiro? ¡Atento Brady!



El ex receptor participó en el popular podcast All The Smoke, conducido por los ex jugadores de NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson, y aclaró su postura sobre su retiro de la actividad, dejando en claro que no hay motivos para volver al deporte profesional.

"Solo fue un chiste de April Fools’, pero ya sabes, como atleta tienes esa competitividad en el cuerpo, especialmente si crees que aún puedes hacerlo. El año pasado fue duro, mi mente todavía recordaba la agonía de ser un jugador viejo en la liga y tener que cuidar demasiado mi cuerpo. Tuve ese año para superarlo y pienso ‘Mi cuerpo se siente bien, ya no me duele como antes’", sentenció Edelman.