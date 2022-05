Luego del término de la temporada 2020 en la National Football League (NFL) con Tampa Bay Buccaneers, donde conquistó el séptimo Super Bowl de su carrera, el quarterback Tom Brady se sometió a una operación en su rodilla izquierda, que le ha dado un efecto inesperado.

Es que según confesión del propio jugador de 45 años, en conferencia de prensa previa al desafío The Match, donde jugará una partida de golf junto a Aaron Rodgers, Josh Allen y Patrick Mahomes, ha logrado recuperar su velocidad de piernas, a tal punto que recorre más metros por partido.

"Me desgarré en mi última temporada en New England, pasé toda la temporada baja así. No me hice una reconstrucción porque pensé que se arreglaría. Al año siguiente fue más grave, dolor todos los días. Finalmente me la reconstruyeron el año pasado; ha sido divertido simplemente correr un poco, trabajar en algunas situaciones de carreras de velocidad. Sentí por primera vez en esta temporada baja una real mejoría", manifestó Brady.

La nueva arma de Brady para ir por NFL 2022



En ese sentido, el mariscal de campo complementó que "para mí ha sido interesante poder hacer movimientos que antes evitaba como saltar en una sola pierna. No sé cuántos años llevaba sin hacerlo para no darle más peso a mi rodilla. Ha sido una buena experiencia volver a correr a velocidad".

Tras superar su lesión en la rodilla izquierda, Brady firmó una temporada 2021 con Buccaneers donde batió múltiples récords, siendo líder de NFL con 485 pases completos en 719 intentos, además de recorrer 5,316 yardas aéreas, con 43 anotaciones y 12 intercepciones.