Charles Barkley opinó acerca de la relación entre Green Bay Packers y Aaron Rodgers, la cual, hasta ahora, no tiene una solución definitiva. ¿Qué le dijo?

Una de las grandes novelas de la temporada baja de la National Football League (NFL) ha sido la disputa en la que están inmersos el mariscal Aaron Rodgers y Green Bay Packers, en lo que se refiere al contrato de una de las grandes estrellas que tiene la liga.

Rodgers, de 38 años, tiene como exigencia ser el jugador mejor pago de la liga, algo que por su talento y rendimiento tiene merecido, pero no tal en unos Packers que tiene serias complicaciones con el espacio salarial de cara la próxima temporada.

En ese contexto, quien salió a opinar sobre esta situación fue alguien que no suele guardarse sus opiniones, a pesar de que no se trate del deporte que cubre todos los días: la ex estrella de la National Basketball Association (NBA) y actual analista en la televisión, Charles Barkley.

¿Qué dijo Charles Barkley?

En su aparición en el show de radio Waddle and Silvy, Barkley fue lapidario a la hora de catalogar a Aaron Rodgers y su disputa salarial: "Es como una mujer bonita a la que le tienes que decir todos los días que lo es", sentenció el ex jugador de la NBA, y agregó que "aparentemente hay que decirle todos los días que se ve bien".