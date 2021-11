Se cumplió ya el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, astro del fútbol que ganó una Copa Mundial con la Selección Argentina, fue campeón de la Serie A con el Napoli, entre tantos otros logros. ¿Muy lejos de la NFL y los Packers, no?

La National Football League, como liga global, llega, aunque sea de manera muy ínfima, a los oídos de todos. El común de las personas puede relacionar a la NFL con ese deporte con cascos, hombreras y atletas que parecen hechos en un laboratorio.

La conexión entre la NFL y la Argentina es muy chica, con Martín Gramatica como el máximo exponente. El ex pateador nacido en Buenos Aires fue campeón del Super Bowl con Tampa Bay Buccaneers en el 2002, mismo equipo donde hoy brilla tal vez la comparación más real del “Diez” y esta liga: Tom Brady.

Maradona habló sobre la NFL

Pero aunque parezca lejana, hay una conexión entre el astro argentino y la NFL. En una entrevista que Diego le concedió al medio argentino Olé hace algunos años, Maradona confesó ser un fanático del deporte y seguir con atención la liga. Además, elogió a uno de los mejores mariscales de la historia de Green Bay Packers.

“Me encanta. No un equipo, me gusta Brett Favre, el que se fue de Nueva York”, aseguró el campeón del mundo, en una época donde una de las estrellas de la NFL pasaba de los Jets a uno de los rivales acérrimos de Green Bay, los Minnesota Vikings.

“Yo quiero ser como Peyton Manning”, sentenció en 2009 el ídolo, seguramente pensando en la manera en que ambos, en deportes tan distintos, manejaban los hilos del ataque de su equipo. Para finalizar, en esa entrevista Maradona habló acerca de su deseo de asistir a un Monday Night Football, en lo que definió como “su partido favorito para mirar en la televisión”, pero esa ambición jamás se materializó.