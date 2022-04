¿El siguiente Tom Brady empieza su carrera detrás de Mac Jones? New England Patriots selecciona mariscal en el NFL Draft 2022

New England Patriots ha sido uno de los equipos que se ha movido de manera más extraña en el NFL Draft 2022, con selecciones que, por el big board consenso que existía previo al evento, generaron dudas entre los seguidores de la franquicia y de la National Football League (NFL) en general, aunque hicieron recordar a la llegada de Tom Brady a la franquicia.

De todos modos, se verá el real valor de todas las selecciones del draft una vez entremos en la temporada baja y nos acerquemos al arranque de la campaña regular, pero, y al menos por ahora, Bill Belichick tiene a la liga confundida con los picks.

En su selección de cuarta ronda, los Patriots decidieron darle un suplente a Mac Jones, mariscal que ya ha demostrado ser más que capaz de guiar la ofensiva del conjunto de New England, pero que tendrá competencia esta temporada con un jugador que ha demostrado ser exitoso desde temprano en su carrera.

Bailey Zappe, ¿El siguiente Tom Brady en New England?

Con el pick 137, perteneciente a la cuarta ronda del NFL Draft 2022, New England Patriots eligió a Bailey Zappe, mariscal de Western Kentucky, uno de los jugadores más particulares de toda la clase. Zappe rompió récords de TDs y yardas aéreas durante el 2021, teniendo una de las mejores, si no la mejor, temporada para un QB en la historia del fútbol americano colegial.

Zappe no proyecta como un titular en la NFL y no le quitará a Mac Jones el puesto que le pertenece, una situación similar a la que tuvo Tom Brady cuando llegó a la liga. El ex QB de WKU, de todos modos, tiene un pedigree impresionante, el cual le ayudará a acoplarse, con su mentalidad, de una mejor manera.