¿La NFL beneficia a Aaron Rodgers? La enorme ventaja que tienen los New York Jets en su calendario

La llegada de Aaron Rodgers a los New York Jets revolucionó a la NFL y la franquicia de New York ya siente los efectos de contar con un cuatro veces MVP de la liga como su quarterback.

Durante la temporada 2022, sobre el total de 36 mariscales de campo que tuvieron al menos 175 intentos de pase en la NFL, los Jets tuvieron a los tres peores en cuanto a rating de pasador (White con 75,7; Flacco con 75,2 y Wilson con 72,8). Rodgers representa una notable mejora con su rating de 91,1 obtenido la temporada pasada.

El equipo es el único de la liga que no ha alcanzado los Playoffs desde 2011 y, en ese lapso de tiempo, cuentan con la tercera peor marca de la NFL (70 partidos ganados y 124 perdidos). Además, 18 mariscales distintos han intentado al menos un pase para el equipo desde la salida de Brett Favre en 2008.

Los Jets, uno de los más beneficiados por el calendario de la NFL en 2023

Los New York Jets son el equipo que mayor cantidad de días acumulados de descanso extra por sobre sus rivales tienen a lo largo de la temporada en la NFL. En total, el equipo de Aaron Rodgers obtiene a lo largo de la temporada 12 días de descanso más que sus oponentes.

Esto significa una enorme diferencia para el mariscal estrella, que tuvo el año pasado junto a los Green Bay Packers la mayor desventaja en cuanto a días de descanso en la liga respecto a sus rivales (-12) y la octava mayor diferencia negativa de la NFL en 2021 (-5).

No conformes con eso, el equipo neoyorquino sólo juega fuera de su estadio dos veces entre las semanas 1 y 9, no sale de Nueva York entre el 5 de octubre y el 12 de noviembre y, de 17 juegos, sólo juegan siete fuera del estado. Además, no enfrentan a un solo rival divisional de la AFC Este bajo desventaja de descanso y cuentan con mayor tiempo de reposo que todos y cada uno de sus últimos cuatro rivales.