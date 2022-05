Fueron solo nueve los mariscales seleccionados durante la realización del NFL Draft 2022, en una clase que no inspiraba confianza. Bolavip te cuenta acerca de las chances de cada uno de poder jugar durante la siguiente temporada.

El NFL Draft 2022 pasó con todas las luces este fin de semana, en un evento casi sin precentes realizado en Las Vegas. En la National Football League (NFL), pocas posiciones son tan importantes en el proceso de selección como la de mariscal, a pesar de que en esta clase no había grandes estrellas.

Solo uno fue el atleta en la posición elegido en la primera ronda (Kenny Pickett en el #20 para Pittsburgh Steelers), y otros tres se sumaron en el segundo día (Desmond Ridder a Falcons, Malik Willis en Titans y Matt Corral en Panthers).

En total fueron nueve los QBs que se unirán a una franquicia de NFL esta temporada, un número que sin dudas simplifica lo mediocre de la clase. Bolavip te cuenta acerca de sus chances de jugar esta temporada en cada una de las franquicias.

Kenny Pickett y Chris Oladukon, Pittsburgh Steelers

El único mariscal seleccionado en la primera ronda del NFL Draft 2022 fue Kenny Pickett, quien se quedará en casa pasando de la Universidad de Pittsburgh a los Steelers. Los de Mike Tomlin tienen la idea de que uno de los QBs más experimentado de la clase se gane eventualmente el puesto.

No corre la misma suerte Chris Oladukon, la selección de séptima ronda del conjunto acerero. Si bien tienen buenos traits físicos, Oladukon será alguien que peleará por un lugar en un roster que está acostado en QB Room.

Desmond Ridder, Atlanta Falcons

El laureado mariscal de la Universidad de Cincinnati, Desmond Ridder, fue elegido en la tercera ronda por los Atlanta Falcons, un equipo en clara dirección de reconstrucción. Hoy por hoy el titular es Marcus Mariota, acelerando las chances de ver a uno de los QBs más preparados de la clase dentro del campo de juego.

Malik Willis, Tennessee Titans

Lo que para muchos era el mejor mariscal de la clase tiene una posición inmejorable en este grupo: Tennessee Titans tiene a su mariscal titular en Ryan Tannehill, pero su contrato está por finalizarse, dandole la oportunidad a Malik Willis de desarrollarse detrás de él antes de ser el titular.

Matt Corral, Carolina Panthers

Carolina Panthers sabía que llegaba al NFL Draft 2022 con la necesidad de elegir un mariscal para, de mínima, ser suplente de Sam Darnold esta temporada. Si el proyecto del ex Jets no funciona, Carolina tiene a un mariscal capaz de mantenerlos en juego y, por qué no, adueñarse del puesto en Matt Corral.

Bailey Zappe, New England Patriots

Más allá de que parece un pick sorpresivo, Bailey Zappe lució bien durante su carrera colegial y sin dudas pondrá en aprietos al QB2 de New England Patriots. Fuera de eso, Mac Jones es la primera opción y así se mantendrá, por ende el galardonado mariscal de Western Kentucky correrá muy de atrás para ver acción en un partido de NFL.

Sam Howell, Washington Commanders

Alguna vez visto como una primera selección general, Sam Howell fue elegido por Washington Commanders en la quinta ronda del NFL Draft 2022. El equipo de la capital de los Estados Unidos se asegura con él un QB2 interesante, que tiene todas las capacidades de, con el progreso normal que se ve durante el primer año en la NFL, eventualmente superar en rendimiento al recientemente adquirido Carson Wentz.

Skylar Thompson, Miami Dolphins

Si bien Miami Dolphins tiene un mariscal titular, Tua Tagovailoa, y uno suplente, Jacoby Brissett, será interesante ver el progreso de Skylar Thompson, un QB con una confianza que resalta y una excelente carrera en la modesta Kansas State. Si las lesiones vuelven a afectar a los de la Florida... a prenderle velas a un novato que deberá estar listo.

Brock Purdy, San Francisco 49ers

Con la última selección del NFL Draft 2022, San Francisco 49ers decidió elegir a Brock Purdy. El ex Iowa State tendrá una tarea complicada incluso para quedar en el equipo: con la situación de Jimmy Garoppolo todavía por resolverse, Trey Lance y Nate Sudfeld son una seguridad como primera y segunda opción para Kyle Shanahan.