La National Football League (NFL) entró en la temporada baja, donde las franquicias se reagrupan e intentan reforzarse, sea en agencia libre o Draft, con lo que crean que son sus necesidades. Ese es el caso de los renovados Washington Commanders y la posición de QB.

El conjunto de Ron Rivera ha tenido excelentes rendimientos defensivos durante su estancia en el equipo, pero, tanto en temporada regular como en los Playoffs, se han quedado cortos de obtener grandes resultados por el pobre juego que han tenido por parte de sus mariscales.

Teniendo eso en mente, los Commanders saben que están a un QB competente de convertirse en un equipo competitivo, que no solo pueda pelearle la división a los Dallas Cowboys, sino que también ser un contendiente dentro de la NFC.

Commanders ofertó fuerte por Russell Wilson

Washington realmente considera que está a un mariscal de ser contendiente, y se está moviendo de esa manera. No solo ofertó a Kansas City Chiefs por Patrick Mahomes esta semana, sino que también intentaron ir por Russell Wilson, el QB de Seattle Seahawks.

Según cuenta Ian Rapoport, de NFL Network, los Commanders hicieron "una oferta fuerte que incluyó varias selecciones de primera ronda" por el veterano Wilson, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Esto no es una sorpresa, teniendo en cuenta que el entrenador de los Seahawks, Pete Carroll, aclaró que "no hay intención de intercambiarlo".