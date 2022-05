No caben dudas que uno de los interrogantes de San Francisco 49ers durante esta temporada baja iba a ser como se moverían con respecto a la situación de mariscal: Jimmy Garoppolo no desentonó como titular, pero la inversión en Trey Lance fue demasiado grande como para dejarlo en el banco.

Kyle Shanahan y compañía han intentado encontrar un equipo que acepte un intercambio por el ex mariscal de New England Patriots, pero por ahora no han tenido suerte. Mientras tanto, la ex selección de primera ronda espera por su oportunidad esta temporada.

Lo que no estaba en los papeles era que los 49ers, con el último pick del NFL Draft 2022, le den el honor de ser Mr. Irrelevant a un intrigante marical. Brock Purdy, egresado de Iowa State, es quien fue el elegido y con ello entra una interesante vorágine para sus próximos meses.

Brock Purdy es el Mr. Irrelevant 2022

Si bien Garoppolo continua en el roster luego de la finalización del NFL Draft 2022, Brock Purdy entrará a San Francisco como alguien que puede competirle el puesto de mariscal suplente al veterano Nate Sudfeld, quien tiene tan solo una temporada en los 49ers.

¿Y por qué es importante el Mr. Irrelevant? Realmente es un pick más, pero el jugador podrá disfrutar de un viaje con todo pago a Newport Beach y los parques de Disneyland en Orlando, donde, en una ceremonia de gala, se le será entregado el Lowsman Trophy, un trofeo que imita al Heisman pero donde el jugador está "fumbleando" el ovoide.