Los Angeles Rams logró su segundo título de Super Bowl en la historia de la franquicia al ganarle 23 a 20 a los sorprendentes Cincinnati Bengals este domingo, en un encuentro que quedará para el recuerdo de todos los fanáticos de la National Football League (NFL).

Este campeonato para los Rams también significó el primer anillo en las carreras de algunos protagonistas de este equipo de Los Angeles, inclusive su entrenador en jefe Sean McVay, el tackle defensivo Aaron Donald y el receptor Odell Beckham Jr.

En particular OBJ es uno de los más felices por esto. Ya hace varios años figura de la liga, el surgido en la Universidad de Louisiana State venía buscando hace rato su anillo, y es por eso que Bolavip te trae como decidió festejar el ex New York Giants este logro.

OBJ festejó junto a Von Miller

Festejando la obtención de su primer anillo de Super Bowl, OBJ decidió ir a lo grande, a pesar de perderse la segunda mitad entera por una lesión ligamentaria de la rodilla que lo pone en duda para la próxima temporada. En este caso, decidió subir a sus redes sociales una foto junto al ex MVP de SB, Von Miller.