Hizo un trabajo tan prolijo que terminó por ser el barbero oficial de la Selección de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022. Sebastián Morales Cortés tiene una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo y en una entrevista exclusiva para Bolavip relató cómo pasó de pensar que la Policía se lo iba a llevar y a terminar conociendo a Lionel Messi.

Todo empezó en la Copa Oro 2021. Sean Johnson, arquero del equipo New York City, decidió pagarle la habitación a Sebastián Morales y David Marulanda. ¿Por qué motivo? Le iban a cortar el pelo a los jugadores de la Selección USA, pero tenían que pasar de incógnitos. Los detectaron y lo que terminaría pasando ni el más optimista se lo hubiese imaginado.

“Llegamos con tapabocas, guantes. Muy organizados. Lo que hacíamos es que le poníamos a los jugadores a firmar la camiseta y uno de ellos antes que me firmara me dijo que no era el jugador, que era el director logístico del equipo y había ido a ver qué estaba pasando en la habitación. Nos vio recortando a los jugadores, pero le gustó. Desde ahí nos manifestó que quería empezar a tenernos, pero ya como más oficial. Para las eliminatorias a Qatar 2022 nos empezó a llamar, pero ya oficialmente con el equipo y empezamos a viajar a diferentes estados”, le contó Sebastián Morales a Bolavip.

Como si fuese un jugador más que esperaba la convocatoria para cumplir el sueño de jugar el Mundial de Qatar 2022, Sebastián Morales esperaba con ansias saber si iban a ser los barberos oficiales de la Selección de Estados Unidos. ¡Dicho y hecho! Llegaron a la Copa del Mundo y lo hicieron de una forma que nunca se imaginaron.

Pensó que la Policía se lo iba a llevar en Qatar y terminó conociendo a Messi

“Viaje con la indumentaria de la Selección USA y el trato fue muy especial porque quería ir grabándole a mis seguidores qué iba pasando. Grababa en el avión, pero hay muchas cosas prohibidas en Qatar. Cuando llegue había alguien con mi nombre en una pantalla y con diez policías. Dije: ‘Como que grabé algo que no podía y me van a llevar’. Resulta que la federación de Estados Unidos envío por mí y me llevaban escoltado. Venían dos patrullas detrás de mí. Me sentía una estrella”, sostuvo Sebastián Morales.

¿Cómo llegó a conocer a Leo Messi y a la Selección Argentina?

Una llamada a las 12 de la noche y el desafío de tener una misión especial lo hicieron empacar las cosas y dirigirse a la concentración de la Selección Argentina. Sebastián Morales se convitió en uno de los barberos más conocidos en el Mundial de Qatar 2022 y luego de aquella anécdota en la que pensó que se lo iba a llevar la Policía, pudo darse el lujo de conocer a Lionel Messi.