Christian Pulisic habló con la prensa de cara a una nueva triple fecha de Eliminatorias Concacaf de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de los Estados Unidos, y confesó no sentirse del todo contento con su situación con el Chelsea.

El delantero vuelve a la USMNT con quienes tendrán tres juegos en ocho días, dos de ellos en tierra estadounidense, y con dos victorias se colocarían en una posición ideal para asegurar la clasificación de cara a la última ventana eliminatoria de marzo. En estos momentos tiene 14 puntos, los mismos que México y Panamá y uno menos que el puntero Canadá.

Mientras tanto, su situación en el Chelsea no es la ideal para Capitán Américan. A pesar de ser clave durante la temporada, el entrenador Thomas Tuchel lo ha movido en distintas posiciones de la alineación, sacándolo de su usual rol de atacante central para ponerlo como nueve o, en otro extremo, como lateral-volante.

Christian Pulisic habla del Chelsea y la Selección USA

"Ha sido un año movido, sin dudas. No es exactamente donde me gustaría estar y cómo me gustaría que estén las cosas en estos momentos. Pero, sí, seguiré tirando para adelante", dijo la figura del conjunto norteamericano. "Es duro. No siempre he jugado en las posiciones que me gustaría. Pero creo que es una gran cualidad ser versátil y poder jugar en todo tipo de posiciones y tener diferentes fortalezas en la cancha. Así que sí, aprendí mucho y pienso que estoy listo para volver a jugar donde me siento más cómodo (con USA)", continuó.

Luego, explicó su entusiasmo de venir a jugar las Eliminatorias y no pensar en Europa. "Siempre que vengo al equipo nacional es: ¿Cómo están las cosas en Chelsea? ¿Cómo está esto, qué es eso? Y sí, es difícil. Es difícil. Definitivamente, me afectó, y mentalmente ha sido dificultoso por momentos. Pero siempre estoy contento de volver y de alguna manera alejarme de eso y disfrutar esto", explicó el #10 a través de The Associated Press.