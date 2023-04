Cinco días después de haber conocido a sus rivales en el Grupo A, la Selección de Estados Unidos ya conoce de manera oficial el calendario de partidos que sostendrá en la primera fase de la Copa Oro 2023.

Tras el sorteo realizado por Concacaf, en la ciudad de Los Ángeles, se reveló que el cuadro de las Barras y las Estrellas se deberá medir ante los cuadros de Jamaica, Nicaragua y el ganador de una de las llaves preliminares.

Esa jornada, la organización de la Copa Oro 2023 informó que, a través de sus canales, se conocería cuándo y dónde serían los partidos del torneo; pues bien, se ha publicado la programación, por lo que Estados Unidos ya conoce cuál será su camino.

El calendario de partidos para USA en Copa Oro 2023



El primer partido para el Team USA, que a su vez será el juego inaugural del certamen, se disputará el sábado 24 de junio, ante los Reggae Boyz, desde las 9:30 PM (hora del Este), en el Soldier Field de Chicago.

Cuatro días después, el miércoles 28, Estados Unidos enfrentará a uno de los ganadores de preliminares, en el CityPark de St. Louis (9:30 PM ET); y cerrará su participación en fase de grupos, el domingo 2 de julio, contra Nicaragua en el Estadio Bank of America de Charlotte (7:00 PM ET).

En caso de pasar a cuartos de final, su partido lo disputará el domingo 9 de ese mes en el Estadio TQL de Cincinnati; las semifinales serán el miércoles 12; mientras que la Gran Final de Copa Oro 2023 está programada para el domingo 16 en el SoFi Stadium, en California.