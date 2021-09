Evander Holyfield vs. Vitor Belfort: Desde Florida se dará el regreso de The Real Deal

En el día de mañana se dará el regreso de Evander Holyfield frente al brasileño Vitor Belfort, tras más de diez años de inactividad. Por otro parte, en la tarde hoy se realizó el pesaje en el que habrá más de 20 libras de diferencia entre los dos peleadores.

La idea era que en el Hard Rock de Hollywood de Florida se presente Óscar de la Hoya, pero a falta de días para su combate el excampeón del mundo confirmó que dio positivo en COVID-19. Tras tres días en el hospital, el Golden Boy expresó en sus redes sociales que fue dado de alta y estaba motivado para volver al ring.

Por otra parte, Triller, tras quedarse sin su gran estrella para el combate, llamó a Evander Holyfield que se enfrentará al brasileño Vitor Belfort, excampeón de la UFC. El estadounidense, excampeón de los cruceros y pesados, marcó 225.4 libras, mientras que el sudamericano pesó 206 libras.

Por otro lado, otra de los grandes protagonistas de la noche será Donald Trump, expresidente de lo Estado Unidos, que oficiará como comentarista en la noche de mañana. Cabe destacar que el exmandatario estadounidense dijo que quiere enfrentar a Joe Biden en un ring.

Dónde ver el regreso de Evander Holyfield

El combate será promocionado por Triller y se podrá ver en Estados Unidos por el pago por evento de FITE.TV, que cuesta 49,99 dólares, desde las 19:00 hs (ET), 18:00 hs (CT), 17:00 hs (MT) y 16:00 hs (PT). Por otro lado, en latinoamérica el combate llegará por ESPN, menos en México, desde las 20:00 en Argentina, Chile y Uruguay, desde las 19:00 en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 19:00 horas, y en 18:00 en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.

Cartelera completa

Evander Holyfield vs Vitor Belfort.

Tito Ortiz vs Anderson Silva.

David Haye contra Joe Fournier.

Andy Vences vs Jono Carroll