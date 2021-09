El próximo sábado se dará el regreso de Evander Holyfield al boxeo, frente a Vitor Belftor, tras más de diez años de inactividad. Por otro lado, a horas de su regreso el excampeón del mundo de los cruceros y los pesados le dejó un recado al brasileño al comentarle que se estaba metiendo en aguas desconocidas al subir a pelear con él.

La historia en Florida dio un giro de 180 grados debido a que Óscar de la Hoya se bajó de contienda contra el sudamericano luego de confirmar que tenía COVID-19. Tras tres días de internación, el excampeón del mundo abandonó el alta luego de pasar duros momentos al transitar la enfermedad ya que comentó que le costaba respirar.

Por otro lado, de un momento a otro, Triller, la promotora encargada de montar el espectáculo, confirmó que Evander Holyfield, de 58 años, peleará ante Vitor Belfort el próximo sábado en una pelea de ocho asaltos como profesional, una locura. A su vez, a horas de subir al ring, el excampeón del mundo habló en conferencia de prensa y le dejó un recado al brasileño.

“El boxeo es mi deporte y sé cómo prepararme para ir contra Vitor Belfort. Estoy seguro de que si me estuviera metiendo en su especialidad (MMA) estaría en problemas, pero él se está metiendo en mi juego, así que él está en problemas”, expresó en conferencia de prensa el estadounidense.

Por último, el exboxeador contó le pidieron que reemplace a Óscar de la Hoya luego de que haya confirmado que tenía COVID-19. A su vez, Holyfield habló de cómo llega para su primera pelea como profesional, tras más de 10 años, al decir que “He estado entrenando por más de dos años porque se mencionaron peleas contra otros peleadores. Ahora me doy cuenta de que, mientras me preparo para enfrentar a Belfort, estoy en buena forma. Creo que me veo bien, pero esto es después de dos años de entrenamiento sólido”.