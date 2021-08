Después que se frustrara la posibilidad inmediata de hacer una pelea de unificación de títulos mundiales ante Tyson Fury, desde MatchRoom Boxing negociaron rápido para que Anthony Joshua pudiera defender sus cinturones de la AMB, la OMB y la FIB en la división de los pesos pesados ante Oleksandr Usyk.

El ucraniano tiene crédito para la pelea basado en que ha sido campeón mundial indiscutible en la división de peso crucero antes de decidir dar el salto a la categoría reina, en la que consiguió ya dos victorias. Sin embargo, muchos creen que su tamaño es la gran desventaja a la hora de enfrentar a los mejores peleadores de esta división.

ver también Anthony Joshua aseguró que Usyk está a la altura de Tyson Fury

En esa dirección se expresó David Hayes, expeleador británico que precisamente logró coronarse campeón mundial tanto en el peso crucero como en el peso pesado. "AJ es un espécimen absoluto y uno de los mejores atletas en la división. Eso solo significa una derrota por nocaut para Usyk", comenzó diciendo en diálogo con Sky Sports.

Y agregó: "Si Usyk era el futuro de la división de peso pesado y va a ser lo suficientemente bueno para vencer a AJ, al menos debería haber detenido a Derek Chisora o haber ganado por abrumadora mayoría. Pero no lo hizo. No fue capaz de alejar al hombre más pesado de él. No tenía la potencia de fuego. Simplemente no veo que AJ tenga ningún problema. Te diré exactamente qué golpe va a dar: un jab. La mano derecha y luego un jab directo de nuevo. El jab noqueará a Usyk".

Por supuesto que en el equipo del ucraniano están muy lejos de pensar como Hayes. Por el contrario, su mánager confía en que saldrán del estadio del Tottenham con la victoria y los cinturones: "Debo decir, para aquellos que no ven la clara realidad de que Usyk es un peso pesado, que Oleksandr tiene el mismo tamaño, peso y alcance que su ídolo, el más grande, Muhammed Ali. ¿Alguien puede decir que Ali, el mejor de todos los tiempos, no era un verdadero peso pesado? Así que no hay problema allí, si Ali pudo vencer a los mejores con ese tamaño, Usyk también puede", había dicho Alex Krassyuk.