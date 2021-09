Gran preocupación en Brasil por el estado de salud de Pelé. O Rei había sido dado de alta el pasado martes luego de ser operado por un tumor de colon hace un par de semanas. Sin embargo, en las últimas horas, empeoró y fue nuevamente internado en Sao Paulo este viernes.

La gran leyenda del fútbol brasileño ha vuelto a ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, según ha adelantado TV Record este viernes. Su estado de salud se ha debilitado, pese a que hasta hace tres días había sido dado de alta tras su operación.

Pelé había sido operado con éxito de un tumor en el colon el pasado 4 de septiembre, aunque su estado de salud no era el mejor. Sin embargo, tras la intervención quirúrgica, fue mejorando y hasta podía conversar activamente, además de mostrar signos vitales normales.

Este viernes, se confirmó su nueva internación. Según algunas informaciones, se trataría de una hospitalización por un problema en la laringe que debe tener un seguimiento especial. Por lo tanto, fue ingresado nuevamente al Hospital Albert Einstein, aunque derivado a la Unidad de Cuidados Semi-Intensivos.

Hace un par de días, O Rei Pelé había publicado un mensaje para sus seguidores en su cuenta de Instagram llevando tranquilidad sobre su estado de salud. "Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!", fue el escrito.