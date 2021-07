El mercado de los futbolistas italianos se ha catapultado debi do al reciente triunfo y título en la Eurocopa de naciones. Otro de los jugadores que acapara las miradas en Viejo Continente es el joven de la Juventus.

En Inglaterra ya hablan de eventuales movimientos en el mercado de pases de verano. Federico Chiesa cumplió con una destacada Euro y ahora suena para llegar a uno de los grandes de la Liga inglesa. Goles importantes para su selección lo catapultaron.

Y es que el Chelsea es el equipo de la Premier League que puso sus ojos en el atacante quien además llegó a la competición de selecciones tras una muy buena temporada en la Juventus, equipo en el que pese a que no logró el scudetto, anotó una buena cantidad de goles para la institución turinés.

Justamente, el medio inglés ‘Mirror’, en su versión web informó este miércoles que el Chelsea le habría ofrecido a la Vecchia Signora una cifra cercana a los 100 millones de euros por hacerse a los servicios de Chiesa, hijo del histórico futbolista italiano Enrico Chiesa.

Cabe recordar que en el pasado mes de mayo, tras la obtención del Chelsea con la Champions League, el entrenador del club, el alemán Thomas Tuchel le informó a los medios de comunicación sobre sus posibles refuerzos: "dos o tres podrían ser muy, muy buenos".

Tener un proceso con jugadores de proyección casi que obliga al estratega alemán a no hacer una amplia cantidad de fichajes. Ante esa manera de operar en el mercado de pases, el timonel señaló: "no necesitamos otros siete y otra rotación completa porque también es nuestro trabajo seguir mejorando, porque todavía tenemos una plantilla joven y no se trata de robarles la oportunidad de demostrarles una vez más que son capaces de crecer y evolucionar".