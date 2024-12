Renato Tapia rompió su silencio y fue contundente sobre su fichaje por Atlético Madrid

Renato Tapia ha vuelto a brillar en el fútbol de España tras sus partidos con Leganés. Contando con mucha regularidad, grandes actuaciones y brillantes momentos ante potencias como Real Madrid y FC Barcelona, ahora el volante habló sobre el interés que el Atlético Madrid mostró por él.

En declaraciones publicadas en el medio ‘Estadio Deportivo’, Renato Tapia habló sobre el interés que mostró Atlético Madrid para ficharlo: “Hubo intereses, pero al final esas pequeñas conversaciones que tuve con Txema Indias hicieron que la decisión por Leganés fuera muy rápida. Si bien es cierto que había intereses de otros clubes, no fue tan fuerte como lo tuvo el Leganés. Y me incliné por esta decisión”.

¿Renato Tapia jugará en Atlético Madrid?

Recordando también que no le gusta hablar sobre las negociaciones que tiene, Renato Tapia expresó que prefiere el silencio y trabajar de manera discreta: “Yo nunca salí a hablar, a decir qué ofertas tenía, a dónde quería irme o si quería ganar más dinero. Nunca salí a hablar porque nunca ha sido algo que yo he querido o me ha gustado. Como lo dije en la conferencia de prensa cuando vine, elegí el Leganés sobre todo por el proyecto personal que se tenía conmigo”.

Y su decisión ahora ha sido respaldada por las estadísticas. Tras 18 fechas de LaLiga, Renato Tapia ha disputado un total de 16 partidos, en los que ha sido titular en 11 cotejos, ha anotado 1 gol y ha recibido 4 tarjetas amarillas. Además, tiene una puntación general de 6.76 por parte de la web Sofascore.

Tapia jugando ante Barcelona. (Foto: Leganés)

Renato Tapia firmó por Leganés en agosto del 2024 y tiene contrato hasta junio del 2026. Acordando su vínculo por dos temporadas, el primer objetivo del cuadro es mantenerse en la Primera División del Fútbol de España, cosa que por el momento está logrando pues se ubica en el puesto 15 con 18 unidades y a 3 puntos de Espanyol, que está en la casilla 18 con 15 puntos y hoy estaría descendiendo.

¿Hasta cuándo Renato Tapia fichó por Leganés?

Renato Tapia fichó por Leganés hasta junio del 2026. Llegando en agosto del 2024, el volante fue anunciado como la gran contratación del cuadro español y viene siendo regular constantemente dejando buenos partidos ante Real Madrid y FC Barcelona.

¿Cuánto gana Renato Tapia?

Renato Tapia gana 33 mil euros mensuales, según la página Fichajes. Si esta cifra es cierta, el volante se llevaría más de 790 mil euros por las dos temporadas que firmó por Leganés.

