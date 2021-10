Capucha, pelo corto, ropa varios talles más grandes. Era 1994 en Chalco, Estado de México, y ella quería jugar al fútbol, pero para poder hacerlo, tenía que disfrazarse. De varón.

"Durante años me hice pasar por hombre para poder jugar fútbol. Me decían Mario pero siempre he sido Maribel". Ella no es otra que Maribel Domínguez, hoy entrenadora de la Selección Sub 17 y sub 20 desde este 2021, referente histórica, goleadora y pionera.

Con motivo del Día Nacional de la Igualdad y la No Discriminación, la Selección de México Femenil presentó un corto en el que ella relata esta parte de su historia. ¿Qué serías capaz de hacer por cumplir tus sueños?

En 2004, fichó por un equipo varonil. El Atlético Celaya la quiso para jugar el Ascenso, pero la FIFA impidió que fuera posible su traspaso. En 2006 se fue a Europa y ya nada iba a detenerla: el Barcelona la quiso. Y hacia allí fue, con todo su coraje a cuestas. Su amor por el balón, sus ganas de jugar, su voluntad de romper barreras la llevaron a crecer.

Y construyó una carrera inigualable. Pasó por el fútbol de Estados Unidos (Kansas City, Atlanta Beat, Chicago Red Stars y San Diego Sunwaves) y también Euromat Estartit de España.

Con la camiseta del Tri, participó de los Juegos de Atenas 2004 (la primera vez que logró la clasificación, siendo la goleadora del torneo previo), Los Panamericanos de Guadalajara 2011 en donde consiguió la medalla de bronce, presea que también obtuvo en la Copa de Oro de la Concacaf en 2002. Fueron 75 goles oficiales en 109 partidos.

Hoy, desde un nuevo lugar, guiando a las selecciones juveniles, busca continuar ese camino que inició cuando dejó a Mario en el placard y fue Maribel: "Quiero seguir trascendiendo. Seguir motivando a las niñas a las jovencitas a todas las mujeres de México con nuestros resultados; nosotros tenemos un objetivo muy importante, yo se que eso va a ser un impacto de motivación para muchas niñas, jovencitas y mujeres que quieran seguir este bello deporte y no solo en este deporte, sino que en todos los aspectos, en todo lo que ellos se estén desarrollando en todos los objetivos como persona. Nosotros somos un parteaguas para poder motivar y eso a mí me motiva aún más, por eso también sigo trabajando en ese aspecto para poder seguir ayudando a muchas mujeres”.