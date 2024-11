Juguemos un poco con la lógica y el sueño absoluto, aquel que muchas veces nos dice que las matemáticas pueden ser nuestros mejores amigos. No ganarle a Chile y sumar solo un punto, hace que sea más complicado el camino al siguiente Mundial 2026, pero eso sí, no es nada imposible. Sin embargo, hay que tomar una gran referencia en este caso. Un estadio que pone a la Selección Peruana en el puesto de repechaje como máximo, pero sin tener que dar golpes autoritarios como tal.

¿Qué resultados necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026?

Vamos fecha por fecha, primero por la que vendrá en la siguiente jornada. En la 12 se jugará contra Argentina deberíamos perder como máximo por la mínima diferencia para no sumar goles en contra. Después, nuestros rivales directos empatarían: Chile y Venezuela, podrían hacer ese favor, pero es algo complejo. Por el lado de los otros partidos, Bolivia que le gane a Paraguay en La Paz, Colombia derrote a Ecuador, y Brasil empate contra Uruguay. Para que Perú esté a ocho unidades del repechaje.

En la fecha 13 contra Bolivia estamos en la obligación de ganarle por más de un tanto, mientras sean más, es mucho mejor. El periodista del Diario Depor sacó la calculadora para poder llegar a esta conclusión: “Necesitamos que Ecuador y Paraguay despunten, venciendo a Chile y Venezuela –respectivamente–. Lo que pase en el Uruguay vs. Argentina y Brasil vs. Colombia, no nos interesa mucho. De darse esto, ya no estaríamos a ocho puntos de la repesca intercontinental, sino a cinco”.

Hasta ahí todo bien. Siguiendo la línea de lo que propone Roy Galdos, en la fecha 14 tenemos que derrotar a Venezuela como visitantes. Pero también: “Requerimos de otros dos resultados a nuestro favor: que Ecuador le gane a Chile en Santiago, y que Uruguay dé el golpe en El Alto venciendo a Bolivia. Esta configuración matemática nos dejaría a solo dos puntos de la zona de repechaje. ¿Y el cupo directo? Si Colombia derrota a Paraguay, quedaríamos a seis unidades”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo estaría clasificando la Selección Peruana al Mundial 2026?

Llegamos a la parte final de las Eliminatorias Sudamericanas. En la jornada 15 estaríamos perdiendo contra Colombia, pero lo que nos salvaría, sería que: “Venezuela no debería pasar apuros para vencer a Bolivia, pero si empatan nos convendría más. Por otra parte, Chile recibe a Argentina y es casi un hecho que la pasará mal. Así pues, quedaríamos a tres puntos del repechaje, mientras que la ‘Albiceleste’, los ‘cafeteros’ y Uruguay ya estarían festejando su boleto directo a la Copa del Mundo 2026”.

ver también Por eso lo investigan: Millonario sueldo de Agustín Lozano que ganó en Federación Peruana de Fútbol

ver también Ni en Alianza Lima lo llamaban de esta manera: André Carrillo y su nuevo apodo en el Corinthians

Acá están las dos últimas jornadas, donde el Diario Depor entra al análisis más cerrado: “Si queremos soñar para entonces, sí o sí tenemos que ganar en Lima; no como la última que regresaron a Quito con un 1-1 que los ayudó para clasificar a Qatar 2022. En cuanto a nuestros rivales directos, Uruguay nuevamente tiene que darnos una mano venciendo a Venezuela en Montevideo, mientras que está claro que Bolivia no pasará apuros para vencer a Chile en El Alto. Con este panorama, la ‘Verde’ estaría en zona de repechaje con 18 puntos, y nosotros a la expectativa a dos unidades de distancia”.

¿La Selección Peruana podría clasificar al Mundial 2026?

Finalmente, para la penúltima fecha, donde nosotros visitemos a Uruguay y caigamos derrotados. Lo que nos importará, según el periodista deportivo: “Será primordial que Colombia le gane a Bolivia con mucha comodidad, y de igual forma Argentina a Venezuela. Con Chile fuera de carrera, estos resultados nos mantendría a dos puntos de la zona de repechaje, que seguiría siendo de la ‘Verde’”.

Publicidad

Publicidad

Selección Peruana contra Chile. (Foto: IMAGO).

Y como broche de oro. Sin embargo, la clave será sumar de a tres, viendo como los resultados podrían estarse presentando, pues hay que “vencer a Paraguay, que Colombia le robe un triunfo a Venezuela, y que Brasil nos eche una mano sacando por lo menos un empate en su visita a Bolivia. Si se da esta ecuación, tendríamos el repechaje asegurado con 19 puntos. Obviamente, esto solo será posible si lo refrendamos desde lo futbolístico, donde también tendríamos que dejar de recibir tantos goles para no fallar con la diferencia, además de que la ‘Vinotinto’ caiga mucho en la recta final”.

Encuesta¿Perú podrá clasificar al Mundial 2026? ¿Perú podrá clasificar al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad