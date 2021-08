La arquera surcoreana An San es una de las grandes figuras que están dejando estos Juegos Olímpicos. Ha ganado tres medallas de oro en las pruebas Tiro con Arco en Tokio 2020, pero en su país ha desatado una fuerte polémica en las redes sociales. Ha sido víctima de varios comentarios misóginos por su corte de pelo corto, que tildan de "feminista", pero a la vez ha recibido el apoyo de miles de mujeres, quienes la han defendido.

An San es todo un prodigio del Tiro con Arco. En Tokio 2020 ganó las competencias de individual femenino, por equipos femenino y por equipos mixto. Además, se convirtió en la primera arquera en ganar tres medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos. En vez de festejar sus logros deportivos, en Corea del Sur, ha sido apuntada por algo totalmente ajeno.

Miles de comentarios en las redes sociales surcoreanas, en su gran mayoría de hombres, apuntan contra su corte de pelo corto, al cual han tildado de "feminista". Por tal motivo, la han insultado y hasta le han exigido que pida disculpas y devuelva sus medallas olímpicas. También han pedido al Comite Olímpico de Corea del Sur que tome cartas en el asunto por esta supuesta "aberración".

An San, primera arquera en ganar tres oros en un mismo Juego Olímpico (Twitter @worldarchery)

Los ataques contra la joven arquera son totalmente agresivos y dicen cosaas así: "No te entrenamos ni te dimos de comer con el dinero de nuestros impuestos para que hicieras actos feministas". Pero la campaña en su contra también desató un fuerte apoyo contrapartidario.

Miles de mujeres surcoreanas condenaron los ataques misóginos contra An San, incluido el de la joven diputada Ryu Ho-jeong, quien había sido criticada recientemente por usar vestido en el Parlamento. "Las mujeres nos cansamos cuando la ropa de las políticas o el pelo de las atletas se convierten en temas controversiales. En estos tiempos yo me he dejado crecer el pelo después de tenerlo corto durante años simplemente porque quiero. No existe una apariencia feminista porque las feministas viven la vida que quieren. No pedimos permiso a otros", escribió la política en redes sociales.