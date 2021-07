El atletismo está en tiempos de reinvención con la aparición de jóvenes figuras que llegan para tomar el lugar de antiguas figuras. Tokio 2020 será la oportunidad para ver a esas destacadas estrellas como es el caso del sueco Armand Duplantis. A sus 21 años, es el gran favorito a llevarse el oro en el salto con garrocha en su primera participación en los Juegos Olímpicos.

Mondo, como es conocido, ha impactado con su llegada a las competiciones de atletismo mundiales y, hoy por hoy, es uno de los atletas más reconocidos de la actualidad. Desde los 7 años hasta la actualidad, su camino sólo conoce de logros y conquistas históricas. Y Tokio 2020 puede ser el gran evento que lo cerfique como uno de los mejores de la historia, pese a su corta edad.

Nacido el 10 de noviembre de 1999 en Estados Unidos, su acercamiento al deporte llegó a una temprana edad. A los tres años, ya entrenaba junto a su padre en salto con garrocha. Su madre también lleva el deporte en su sagre, ya que es heptatleta y fue quien le cultivó la preparación física para llegar a ser el atleta que es hoy.

Duplantis siempre se ha superado a si mismo cada vez que le ha tocado crecer en edad. Desde los 7 años se ha encargado de batir marcas en diferentes categorías etarias. Su primer récord mundial lo logró a sus siete años, así también repitió a los 10, 11 y 12 años. De hecho, hoy en día es dueño de las mejores marcas desde esa edad hasta el sénior. Y su gran explosión llegó en los últimos años.

A los 17 años, ya saltó 5,90 metros en una competencia en Austin. Luego, fue campeón europeo con sólo 18 años tras superar los 6,05 metros. Y tiempo después llegaron los récords más impresionantes de su carrera. Primero, superó al francés Renaud Lavillenie en el récord mundial de pista cubierta, al pasar 6,16 metros: lo hizo dos veces, primero llegó a 6,17 metros en el World Athletics Tour de 2020, en Torun, Polonia y, después, lo superó en el mismo evento, pero en Glasgow, Escocia con 6,18 metros. Además, ostenta el récord mundial de salto con garrocha al aire libre cuando llegó a 6,15 metros en la Golden Gala de Roma en septiembre de 2020, superando el 6,14 del ucraniano Sergey Bubka (1994).

A sus 21 años, Armand Duplantis disputará en Tokio 2020 sus primeros Juegos Olímpicos, donde es el gran candidato a llevarse la medalla de oro, pero sobre todo a seguir escribiendo historia en el salto con garrocha, ya que puede seguir rompiendo récords, tal como lo intentó el pasado 4 de julio en un evento en Estocolmo donde no pudo superar los 6,18 metros, pese a lo cerca que estuvo. "Los Juegos Olímpicos son mi sueño desde que tengo tres años. Siempre he querido participar en los Juegos, siempre los he querido ganar. Ahora tengo la oportunidad de ir y ganarlos, intentaré aprovechar al máximo esta oportunidad", sostuvo en una reciente entrevista con AFP. Y va por ello.