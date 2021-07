Es el mejor de todos los tiempos. De eso no hay dudas. Ostenta un récord absoluto: cosechó 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro (repartidas entre Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Jaineiro 2016). En Londres 2012 hab´ñia anunciado su retiro pero no aguantó sin competir. Volvió para despedirse en Río 2016 con otros cuatro medallas de oro más.

Ahora, a los 36 años, el Tiburón de Baltimore ya no compite. Sin embargo, el nadador está presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El múltiple medallista olímpico fue contratado por la cadena NBC para comentar todas las carreras de natación que se lleven a cabo en Tokio 2020.

"Estar aquí en Tokio y no competir es raro. Nunca había estado en unos Juegos así. Fui a la piscina de calentamiento a dar una vuelta y me emocioné un poco. Me encontraba en mi lugar en el mundo, me sentía muy cómodo. Pero, bueno, la experiencia igualmente está siendo interesante", contó Phelps. Y agregó: "He descubierto que comentar en la televisión me gusta, que es todo un reto que la audiencia de Estados Unidos entienda qué está pasando, que aprecie los detalles técnicos, que disfrute del deporte como lo disfruto yo".

Phelps debutó con apenas 15 años en Sidney 2000 y ganó medallas en los siguientes cuatro Juegos, convirtiéndose en una verdadera leyenda del deporte. Hoy está dedicado a su familia, integrada por su esposa Nicole y sus tres hijos Boomer, Beckett y Maverick, aceptó la propuesta para convertirse en comentarista estrella de la televisión.