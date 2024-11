Bolt es uno de los nombres más importantes en la actualidad por todo lo que se está viviendo a nivel internacional. Cuando está en la Selección Peruana, es uno de los principales referentes y toma la palabra para lo que será el futuro inmediato. Reflexionando lo que fue el último partido contra Chile, pero también proyectándose para el cotejo ante la campeona del mundo: Argentina. Donde se jugará la vida, literalmente, La Blanquirroja, si quiere continuar con vida en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué dijo Luis Advíncula sobre el partido contra Argentina?

Uno de los grandes capitanes de la Selección Peruana explicó lo que siente en estos precisos momentos: “Me siento bien; yo quiero aportar desde donde me toque. Creo que igual el equipo propuso mucho, pues tuvimos ocasiones como la tuvieron ellos. Esta selección se acostumbró a conseguir resultados, pero este es un equipo. Nos tocó bailar con la más fea, pero este grupo es muy unido, mientras haya posibilidad, este grupo no va a decaer y seguirá igual de fuerte como estamos”.

Luis Advíncula sabe bien que jugarán ante la campeona del mundo, pero eso no hará que se sienta menos hoy por hoy el equipo de todos. La Selección Peruana no se achica en ningún momento: “Este grupo tiene buenos referentes, la gran mayoría estamos grandes, tenemos muchas batallas con la Selección, los más chicos tienen que ver eso, el camino que se está trazando, hoy tenemos que ver las feas en ámbitos de resultados, también tuvimos momentos gloriosos, pero no podemos hablar de lo que ya pasó”.

El defensor de Boca Juniors no baja la cabeza ante nadie: “El equipo va creciendo a cómo empezamos la Clasificatoria. Hoy es un resultado de mierda, queríamos los tres puntos, pero los más chicos, que para mí es una palabra mal usada, porque todos sabemos lo que queremos y aquí todos somos responsables, tanto los grandes como los chicos, logras grandes ponemos la cara y el pecho, pero ellos deben saber que son importantes para este grupo”.

¿En qué canal ver el partido entre Perú vs. Argentina?

Perú se mide ante Argentina este martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enfrentándose en La Bombonera, el partido se podrá ver en vivo y en directo en la señal de Movistar Deportes.

¿A qué hora jugarán Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina juegan por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas en La Bombonera y el partido se desarrollará desde las 19:00 horas de Perú. Siendo un duelo clave para ambos, el cuadro de Jorge Fossati va convencido de vencer al de Lionel Scaloni.

