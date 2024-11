No todas son buenas noticias en la Selección Peruana para su partido contra Argentina. Hay bajas definidas en este momento, para el martes.

De cara al próximo partido de la Selección Peruana, tenemos un par de novedades que no son de las mejores, pero seguramente servirán para poder tomar precauciones como tal. Porque hay un par de nombres que no estarán en el partido del día martes por la noche ante Argentina. Por diferentes razones, pero son desde ya, los jugadores que no estarán presentes en el pitazo inicial como tal. Pasamos a contarlo, tomando como referencia este hecho, para después recordar lo que podría significar esto.

¿Qué jugadores de la Selección Peruana no jugarán contra Argentina?

El periodista deportivo David Acevedo Rivera, de Deporte Directo, precisa algo que es bastante cierto en su cuenta personal de Twitter. Un detalle que hasta ahora, pasó desapercibido: “Wilder Cartagena, por acumulación de amarillas, no estará ante Argentina. El volante del Orlando City será el primero de esta oncena en no repetir titularidad por lo antes indicado. Se entiende que el siguiente será Cáceda, por el retorno de Gallese ¿Qué otros cambios hará Fossati?”.

Esa pregunta nos abre una serie de respuestas que intentaremos contestarlas de forma inmediata y con la mayor oportunidad de detalles posibles. Así todos nos quedamos satisfechos, con un análisis lo más cercano posible a la realidad que se vendrá. Primero que nada recordemos, cómo jugó el equipo de todos en la Copa América de Estados Unidos. Porque es el recuerdo más inmediato, el cual nos servirá para entender cuántos cambios podría hacer Jorge Fossati de cara al día martes por la noche en el Estadio La Bombonera de Boca Juniors.

ver también Todavía se puede: Los resultados que necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026

ver también ¿La Selección Peruana puede soñar todavía con el Mundial 2026 después del partido ante Argentina?

¿Cómo formó la Selección Peruana en el pasado ante Argentina?

Aquella vez, la Selección Peruana formó con un once titular bastante ofensivo. El cual seguramente sirvió para entender cómo la desesperación le hizo cambiar la idea inicialista a Jorge Fossati. Porque siempre El Nonno estuvo acostumbrado a pararse con un portero, tres defensas centrales, cinco volantes en diferentes posiciones, y dejando dos delanteros adelante. Sin embargo, acá fue un poco más atrevido de lo normal, acá te pasamos a explicar como fue en la oportunidad del pasado, allá por el 29 de junio.

Selección Peruana ante Chile. (Foto: FPF).

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese fue el portero, la línea de tres defensores fue conformada por Aldo Corzo, Carlos Zambrano, y Alexander Callens. Después, los mediocampistas, que fueron cuatro, terminaron siendo: Oliver Sonne (iba a jugar Andy Polo pero se lesionó), Wilder Cartagena, Sergio Peña, y Marcos López. Dejando como atacantes a Bryan Reyna, Paolo Guerrero y Edison Flores. Como podemos ver, Jorge Fossati acá demostró que sí puede cambiar ante las urgencias. Porque acá necesitaba ganar para clasificar a la siguiente fase de la Copa América 2024.

¿Cómo alineará la Selección Peruana frente a Argentina?

Un inédito parado táctico conocido como el (1-3-4-3), donde terminaron perdieron por 2-0 con goles de Lautaro Martínez, y siendo un equipo bastante endeble en muchos tramos del partido. Sin Carlos Cáceda y Wilder Cartagena, cómo formará Perú, es la pregunta que ahora mismo dejamos como tarea para la casa. Pero seguramente, con el pasar de las horas, iremos encontrando mayores detalles para el partido que tendremos ante La Albiceleste por las Eliminatorias Sudamericanas.

Encuesta¿Se sentirán las ausencias de Wilder Cartagena y Carlos Cáceda? ¿Se sentirán las ausencias de Wilder Cartagena y Carlos Cáceda? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad