UFC FIGHT NIGHT | El UFC 265 tendrá lugar en el Toyota Center de Houston localizado en Texas el próximo sábado 7 de agosto y contará con la pelea principal de Derrick Lewis vs Ciryl Gane por el campeonato interino de peso pesado de la UFC.

La transmisión estará a cargo de ESPN para Sudamérica y DAZN para el territorio español. Además, podrá visualizarse de manera ONLINE desde cualquier parte del mundo desde el UFC Fight Pass.



La cartelera estelar en un principio iba a estar protagonizada por el combate entre Amanda Nunes y Jessica Peña. Sin embargo, la luchadora brasileña tuvo que posponer la pelea al dar positivo de coronavirus y la lucha entre Derrick Lewis y Ciryl Gane pasó a ocupar el primer plano.

El peleador estadounidense de 36 años enfrentará al francés de 31 años campeón de Peso Pesado para TKO. La pelea tendrá la misión de liderar una cartelera diezmada por la baja de Amanda Nunes. ¿Podrá satisfacer a los aficionados?

+ Disfruta la previa de la pelea entre Derrick Lewis y Ciryl Gane

UFC 265: cartelera completa con todas las peleas del 7 de agosto

Cartelera Estelar

Por el Título Interino de Pesos Pesados: Derrick Lewis vs. Ciryl Gane

Peso Gallo: José Aldo vs. Pedro Munhoz

Peso Welter: Michael Chiesa vs. Vicente Luque

Peso Paja Femenino: Tecia Torres vs. Angela Hill

Peso Gallo: Song Yadong vs. Casey Kenney

Cartelera Preliminar



Peso Ligero: Bobby Green vs. Rafael Fiziev

Peso Gallo: Vince Morales vs. Drako Rodriguez

Peso Semipesado: Ed Herman vs. Alonzo Menifield

Peso Paja Femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Jessica Penn

Derrick Lewis vs. Ciryl Gane: ¿cuándo y a qué hora es el UFC 265?

El UFC 262 se disputará este sábado 7 de agosto en el Toyota Center de Houston de Texas.

Preliminares:

Colombia, Ecuador, México y Peru: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Argentina y Uruguay: 21:00 horas

España: 2:00 horas (domingo)

Estelares:

Colombia, Ecuador, México y Peru: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

Argentina y Uruguay: 23:00 horas

España: 4:00 horas (domingo)

Derrick Lewis vs. Ciryl Gane: ¿dónde puedo ver el UFC 265 EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión estará a cargo de ESPN+ para Sudamérica, DAZN para el territorio español y ESPN+ para Estados Unidos. Además, podrá visualizarse de manera ONLINE desde cualquier parte del mundo desde el UFC Fight Pass.