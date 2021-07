La situación de Antoine Griezmann en Barcelona empieza a ser cada vez más preocupante para los Culés. Pese a haber cerrado ya algunas salidas, Laporta necesita deshacerse de un peso pesado que pueda aliviar la masa salarial del club de cara a hacer viable el nuevo contrato de Messi. Los días pasan, no hay ofertas por el delantero francés y las pocas puertas que fueron abiertas de arranque, se cierran de manera definitiva.

Contábamos ayer cómo desde la junta directiva pretendían no incluir al galo en un intercambio con Atlético de Madrid de cara a no reforzar a un rival directo por LaLiga. A primera hora de la mañana MARCA afirmó que si bien Simeone estaba interesado en el regreso de uno de sus mejores pupilos, su ficha se hace imposible en la capital.

Pero no terminaron ahí las informaciones del medio, quien aseguró que si bien la opción de intercambiarle con Saúl está más cerca que nunca de ser imposible, Barcelona también intento esta fórmula con Joao Félix. ¿La respuesta del Atlético? Un rotundo no pese a que el portugués ha tenido que pasar gran parte de la temporada en el banquillo. A no ser que se enloquezcan en Madrid, Griezmann no volverá al Wanda.

Premier o PSG, únicos caminos

Será difícil que Barcelona pueda encontrar un club dispuesto a pagar 100 millones por el delantero, quien con un salario de 31 millones de euros por temporada tiene pocos lugares donde caerse bajo ese mismo contrato. Laporta seguiría apostando por un intercambio con un grande de Europa con la intención de ‘sumar’ un nuevo refuerzo.

De esta manera, las únicas opciones para Antoine Griezmann abandone Barcelona en este momento pasan por la Premier League o Paris Saint Germain. El 7 siempre ha tenido un buen cartel en Reino Unido y si bien en Francia sería ídolo, en el Parque de Los Príncipes todos los recursos que quedan irán destinas a retener a Mbappé. Mientras el galo no salga del Camp Nou, costará y mucho que Messi pueda firmar.