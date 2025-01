Ni Vinícius ni Kylian Mbappé: el candidato que asoma para ganar el Balón de Oro 2025

La última edición del Balón de Oro elevó la polémica al máximo en el mundo del fútbol. Rodri Hernández, que había desempeñado un papel central tanto en la consagración del Manchester City en la Premier League como en el título de la Selección de España en la Euro de Alemania, se quedó con el galardón por encima de Vinícius Júnior.

El brasileño fue determinante para que el Real Madrid se llevará la Champions League, LaLiga y la Supercopa de España. Incluso también la Supercopa de Europa, que aunque no entró en el período computado por France Football y la UEFA (que se sumó en la organización desde el 2024), por la cercanía al evento, generó mayor presión para llevarse el reconocimiento.

Sin embargo, para el jurado conformado por 100 periodistas de las 100 naciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA, lo hecho por Vini Jr. no alcanzó. Por eso, el Real Madrid, el mismo día de la ceremonia, al filtrarse el resultado, decidió declinar su presencia en el Teatro du Chatelet de París, detonando así la controversia por los aires.

Pasado el mal trago para la Casa Blanca con el The Best FIFA Awards y los Globe Soccer (aunque son de menor envergadura, ambas condecoraciones se las adjudicó Vinícius), para el Balón de Oro 2025 no hay dudas en que sus tres principales candidatos corren desde atrás, luego de lo visto en los primeros seis meses de la presente temporada (el elenco de Carlo Ancelotti no logra la solidez que supo obtener en temporadas anteriores. Las derrotas 4 a 0 con el FC Barcelona, 3 a 1 con el AC Milan y 2 a 0 con el Liverpool son pruebas de ello).

Lo mismo con Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal. Los tres comenzaron el curso aparentando ser imbatibles, pero la merma en los resultados del Barcelona hizo que perdieran terreno en la carrera por ser considerado el Mejor Jugador del Mundo de la campaña. No obstante, ni los jugadores culés, ni los merengues, para nada están fuera de la pelea, pues todavía falta la etapa de definiciones.

Mohamed Salah, hoy, es el máximo candidato para llevarse el Balón de Oro

Mohamed Salah, consumado un poco más del 50 por ciento de la temporada 2024/2025, es el máximo favorito para quedarse con el Balón de Oro 2025. El egipcio está siendo la base del gran momento del Liverpool, que es el líder tanto de la tabla de posiciones de la Premier League como de la clasificación de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El Faraón, además, es el futbolista que más goles produjo hasta el momento de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1). En total acumula 38 entre los propios (21) y las asistencias (17).

