“Pogba, debes escuchar a tu madre, ella no te quiere aquí y nosotros tampoco”

En redes sociales se conocieron las pancartas que hubo por parte de los aficionados del PSG cuando se enteraron que el talentoso volante francés es del interés de los directivos de su equipo. En el Parque de los Príncipes, estadio del equipo de la capital francesa se vieron los mensajes.

Fuera del escenario donde el equipo que dirige Mauricio Pochettino hace las veces de local, los avisos en contra del futbolista también aparecieron en la sede deportiva y de entrenamientos del club, que anda fichando jugadores de primer nivel a ver si ganan la Champions League.

"Pogba, debes escuchar a tu madre. Ella no te quiere aquí, nosotros tampoco", rezaba el mensaje que tenía las pancartas que estaban en los diferentes sitios de París. Esta situación se da por el gusto que en el algún momento manifestó el jugador por el Marsella, equipo archirrival del PSG.

Hace tres años, el actual futbolista del Manchester United indicó para la televisión francesa, 'SFR Sport', "¿El Olympique Marsella? Me gusta, mi padre era fan. Un amigo me obligaba a ver todos los partidos del Marsella. Siempre ha sido un equipo que he seguido".

Los hinchas del club se manifestaron al respecto

‘Ultras Paris’, es la barra organizada del combinado parisino, que pese a los mensajes señaló que no hace parte de ello y que no tienen nada qué ver con las intimidaciones, esto de acuerdo con información corroborada por ‘Le Parisien’. “Sería, por tanto, un acto aislado que no tendría un amplio apoyo en la masa social del club”, sentenció la barra.