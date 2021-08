Una nueva versión del mítico RPG The Elder Scrolls V: Skyrim llegará este año en la forma de la Anniversary Edition.

The Elder Scrolls V: Skyrim ha pasado por montones de versiones, ports, relanzamientos, y ediciones especiales desde su lanzamiento en 2011. Ahora que nos acercamos a su cumpleaños número diez, Bethesda anunció que lo celebrará con la salida de Skyrim Anniversary Edition.

Tal como indica su título, se trata de una edición mejorada de Skyrim que se lanzará cuando sea su décimo aniversario. Se podrá jugar en consolas (excepto por Nintendo Switch) y PC, incluyendo las de anterior generación y las nuevas, para las cuales saldrá una versión nativa de Skyrim más adelante.

La Anniversary Edition de Skyrim incluirá esta mejora next-gen gratis, además de 500 creaciones de fans hechas en Creation Club, incluyendo misiones, calabozos, armas, hechizos, y jefes. También se agregará la posibilidad de pescar, una mecánica cada vez más común en los videojuegos.

Poder volver a jugar Skyrim y con todos estos agregados seguro sea algo atractivo para los fans. Es cierto que ya se relanzó una cantidad ridícula de veces, pero al mismo tiempo es un RPG importantísimo, que sigue influenciando al género.

¿Cuándo sale Skyrim Anniversary Edition y en qué plataformas?

Skyrim Anniversary Edition sale el 11 de noviembre de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Quienes tengan la Special Edition podrán mejorar su versión a la Anniversary por un monto que aún no reveló Bethesda, y también podrán aprovechar su edición next-gen que todavía no salió.