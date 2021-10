El video compartido por el creador de Mortal Kombat muestra cómo se creó el emblemático "Get over here!" de Scorpion.

Pocas frases en el gaming son tan icónicas como el "Get over here!" que grita Scorpion al atraer a su enemigo en Mortal Kombat. Hoy, pudimos ver por primera vez el momento exacto en el cual se originó esta línea.

Ed Boon, el creador de Mortal Kombat, compartió un video de detrás de escena del juego original por su 30° aniversario. Señaló que, si bien no cumplirá los 30 años hasta el 2022, fue en 1991 cuando empezaron a trabajar en él.

Se puede ver cómo Boon junto a su compañero John Tobias le dan indicaciones al modelo de Scorpion para un movimiento que se les ocurrió en aquel momento: que el personaje arroje una lanza y traiga a su oponente, gritando "Get over here!".

Boon explica en su cuenta de Twitter que el movimiento debía ser rápido para agarrar con la guardia baja al otro luchador, por lo que la animación tenía que tener pocos fotogramas. Además, querían que la lance desde el pecho para que no haga contacto si el otro personaje estaba agachado.

Este video es uno de varios que lanzarán los creadores de Mortal Kombat para celebrar el 30° aniversario. Por ahora no hay un nuevo juego confirmado para la saga, aunque parece que están trabajando en un remake de Shaolin Monks, además de en Mortal Kombat 12.