Tales of Arise se convirtió en el juego más exitoso de su saga al estrenarse en Steam, y también es el JRPG más popular de la plataforma.

De vez en cuando, un juego inesperado termina dominando los más vendidos de Steam. Ha pasado con juegos como Humankind, Naraka: Bladepoint, y Going Medieval, a los cuales se les prestaba poca atención antes de romperla en la tienda de Valve. Ahora, es el mismo caso para Tales of Arise.

El JRPG tuvo no solo un récord para su franquicia al estrenarse en PC, sino que también se posiciona como el más exitoso de su género. En el día de su lanzamiento alcanzó más de 45.000 jugadores simultáneos, algo insólito para un JRPG. Aquí te contamos todo lo que debes saber del juego de Bandai Namco.

¿De qué trata Tales of Arise?

La historia transcurre en un universo de fantasía dividido entre el mundo medieval de Dahna y el mundo avanzado de Rena. Sus protagonistas son Alphen y Shionne, quienes provienen de estos respectivos lugares, y cuyas historias se cruzan bajo circunstancias misteriosas.

Requisitos mínimos y recomendados de Tales of Arise en PC

A continuación te contamos lo que necesitará tu PC para correr Tales of Arise sin problemas, que por suerte no es demasiado exigente. Te recordamos que también se puede conseguir en PS4, PS5, Xbox One, y Xbox Series X|S.

Requisitos mínimos

• SO: Windows 10 (64-bit)

• CPU: Intel Core i5-2300 o AMD Ryzen 3 1200

• RAM: 8 GB

• GPU: GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950

• DirectX: Versión 11

• Almacenamiento: 45 GB

Requisitos recomendados

• SO: Windows 10 (64-bit)

• CPU: Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350

• RAM: 8 GB

• GPU: GeForce GTX 970 o Radeon R9 390

• DirectX: Versión 11

• Almacenamiento: 45 GB