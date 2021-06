El nuevo Going Medieval sorprende como lo más vendido de la semana en Steam

Cada lunes presentamos el Top 10 con los juegos más vendidos de la semana en Steam, y nuevamente un juego lanzado dentro de estas fechas se apoderó del número 1, algo que habían hecho Biomutant, Resident Evil: Village y Mass Effect, entre otros, en las últimas semanas. Y es que el juego más vendido esta semana en Steam ha sido Going Medieval.

¿Qué es Going Medieval?

Going Medieval es un juego de construcción, situado en una época colonial, se trata de un juego superador al resto de los títulos del estilo, ya que permite construir en diferentes alturas, crear castillos, fuertes y de todo un poco con varios cosméticos extra.

Tu objetivo será reconstruir a la población luego de que la Peste Negra borrara al 95% de la población mundial, y las pequeñas colonias restantes serán las encargadas de repoblar el mundo. Además, encontrarás alguna que otra sorpresa a medida que avanzas en pos de este objetivo.

Top 10 de ventas semanal de Steam

Pero volviendo al tema central, detrás de Going Medieval encontramos a la nueva actualización de ARK, el Genesis Season Pass, en el segundo lugar, completado por Sea of Thieves en el podio, que vuelve a ubicarse aquí gracias a las ofertas de juegos de mundo abierto en Steam. El Top 10 es el siguiente:

1- Going Medieval

2- ARK: Genesis Season Pass

3- Sea of Thieves

4- Necromunda: Hired Gun

5- ARK: Survival Evolved

6- Valve Index VR Kit

7- Grand Theft Auto V

8- Mass Effect Legendary Edition

9- Battlefield V

10- No Man's Sky

Veremos qué juegos destacan la próxima semana, pero por lo pronto desde los estudios desarrolladores de juegos como Going Medieval y Necromunda: Hired Gun pueden celebrar el éxito de sus nuevos títulos, que rápidamente se ganaron un lugar entre lo más vendido en una plataforma tan importante como lo es Steam.

