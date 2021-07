Atención, nostálgicos: una de las películas más culturalmente importantes de la década de los 90 está de regreso, y en forma de juego. Space Jam: A New Legacy servirá como secuela del clásico protagonizado por Michael Jordan, y mientras esperamos la llegada de la película, ya se puede disfrutar su adaptación a los videojuegos.

Aquellos en Xbox One, Xbox Series X, y Xbox Series S ya pueden jugar Space Jam: A New Legacy: The Game. El mismo, desarrollado por Digital Eclipse, está inspirado en la estética de los juegos arcade beat 'em up de los 90, época donde se realizó el film original. Los fans de juegos como Streets of Rage y Final Fight seguro se sientan a gusto con el título.

En Space Jam: A New Legacy: The Game, los jugadores pueden controlar a Bugs Bunny, Lola Bunny, y por supuesto a LeBron James, el protagonista de la cinta y superestrella de la NBA. Se debe derrotar al malvado AL-G Rhythm mientras se recorren diversas locaciones, algunas inspiradas por "ideas de los fans".

El título estuvo disponible desde el 1 de julio para miembros de Xbox Game Pass Ultimate, pero solo desde hoy de manera gratuita para el público general. En cuanto a la película, esta sigue a LeBron mientras que viaja al mundo de los Looney Tunes y se enfrenta al mencionado villano, interpretado por Don Cheadle.