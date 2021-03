LeBron James sobre Space Jam: "Es el partido más importante en el que he jugado"

"Es uno de los juegos más importantes, si no el juego más importante, en el que he jugado", así se refiere LeBron James sobre Space Jam: A New Legacy, donde deberá luchar contra un equipo extraterrestre y ayudar a los Looney Tunes. Claro, cada vez falta menos: llegará tanto a los cines como a la plataforma HBO Max el 14 de julio de 2021.

"El Goon Squad es probablemente el mejor equipo jamás reunido en la historia del baloncesto", afirma el Rey y no es para menos. En la película estarán Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard y Kyle Kuzma representando a la NBA, quienes intentarán ayudar a LeBron en un partido que promete ser épico.

Ante tantas expectativas, se comenzaron a revelar algunas imágenes respecto al filme, donde se puede observar al jugador de Los Angeles Lakers uniformado con el Tune Squad junto a Bugs Bunny, Lola Bunny, el Pato Lucas y otros miembros de los Looney Tunes.

Las imágenes de LeBron James en Space Jam: A New Legacy

El propio LeBron fue el que posteó algunas fotografías, en las cuales se lo puede ver en medio de diferentes Looney Tunes, como así también ante un Piolín enojado. Una de las clásicas escenas de la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan en 1997.

Sobre las comparaciones entre LeBron y Jordan, Malcolm D. Lee, el director de la secuela, admitió: “Michael Jordan trasciende del deporte. Lebron está dentro de esa categoría. Eso sí, seguramente no habría Lebron sin Jordan, y estoy seguro de que él lo admitiría. Pero él es un jugador único en su generación. Me encanta como es Lebron como persona, atleta y activista”.

