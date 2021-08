La desarrolladora independiente 11 bit studios (This War of Mine, Anomaly: Warzone Earth) acaba de anunciar Frostpunk 2, la secuela al juego de estrategia y supervivencia que fue nominado al BAFTA tras salir en 2018. A continuación te damos los primeros detalles de este título.

Frostpunk 2 será, como el primer juego, un juego que mezcla el género de gestión y construcción de ciudades, con ciertos aspectos de supervivencia. Debemos encargarnos de crear una sociedad en una Tierra post-apocalíptica, sumida en un invierno duro y eterno.

El juego transcurrirá 30 años después del original, cuando se deja de usar el carbón como fuente de energía, y en lugar se opta por extraer petróleo. El jugador deberá encargarse de lidiar con la tensión y el conflicto entre facciones en medio de este cambio, y deberá elegir una forma de gobernar.

El co-director de Frostpunk 2, Jakub Stokalski, expresó que será un título más ambicioso y que irá "más allá del Frostpunk original", usando su mismo concepto pero agregando más funciones y un mejor valor de producción. El primer juego se puede probar gratis en Steam hasta el 16 de agosto.

¿Cuándo sale Frostpunk 2 y en qué plataformas?

Frostpunk 2 aún no tiene una ventana de lanzamiento, pero sabemos que saldrá para PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG. Esto no significa que se quede como exclusivo, ya que eventualmente Frostpunk fue porteado a PS4 y Xbox One.