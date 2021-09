Gran Turismo 7, la próxima entrega en la saga de juegos de carrera, se mostró con un espectacular tráiler en el pasado PlayStation Showcase 2021. Aunque las impresiones del gameplay fueron favorables, hubo algo que molestó bastante a los jugadores.

Esto es que Polyphony Digital, la desarrolladora del título, reveló que necesitaría una conexión constante a internet para ser jugado.Esto es incluso en la campaña single-player. En una nueva entrevista, explicaron por qué es esto.

También lee:

• Comienza la promoción Descuentos Dobles en la PS Store para juegos de PS4 y PS5

"El requisito de la conexión online no es específica al modo Cafe", explicó Kazunori Yamauchi, ya que algunos sitios habían reportado eso. "Es solo para prevenir que se hagan trampas y la gente intente modificar los datos de guardado", explicó.

Confirmó que se necesitará para el modo campaña, mientras que el modo arcade no lo tendrá ya que no afecta a los archivos de guardado. Se trata de una función no muy querida por los gamers, pero parece que será un mal necesario para G7.

¿Cuándo sale Gran Turismo 7 y en qué plataformas?

Gran Turismo 7 sale el 4 de marzo de 2022 para PS4 y PS5. El primer gameplay se mostró la semana pasada, mientras que desde principios de año Polyphony afirma que será "la mejor experiencia de GT hasta ahora"