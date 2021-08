Entérate cómo se eligió el nuevo diseño de cada personaje en Marvel's Guardians of the Galaxy, desde Star-Lord hasta Rocket.

Guardians of the Galaxy causó una impresión generalmente positiva cuando se presentó en el E3 2021, y desde aquel entonces los fans de Marvel se preguntan qué tan bien lograrán Square Enix y Eidos Montreal capturar la esencia de estos personajes tan queridos.

Para ahondar más en lo que hace especial a cada personaje, la desarrolladora lanzó un video que cuenta cómo eligieron el diseño de cada uno en el equipo. Desde un nuevo origen para el nombre de Star-Lord, hasta los tatuajes circulares de Drax, cada decisión está explicada en el video.

"Los comentarios entre bambalinas de Bruno Gauthier-Leblanc, director de arte de Eidos-Montréal, constatan que le han puesto mucho mimo al diseño de cada personaje para encontrar un equilibrio entre el enorme universo de Marvel y la historia original del juego", lee la descripción oficial.

Entre todo lo que cuenta, destaca lo que dice sobre los diseños de Rocket y Groot, que fueron según Gauthier-Leblanc el personaje más fácil y más difícil respectivamente para crear. Ambos están vinculados entre sí, ya que Rocket "modifica" a su amigo para subírsele al hombro y disparar.

¿Cuándo sale Marvel's Guardians of the Galaxy y en qué plataformas?

Marvel's Guardians of the Galaxy estará disponible el 26 de octubre de 2021 para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. El anterior video lanzado por Eidos Montreal también se centraba en un personaje importante, Lady Infierno.