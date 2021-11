La versión para PS5 y Xbox Series X de Marvel's Guardians of the Galaxy cuenta con Ray Tracing desde el parche que salió hoy.

Marvel's Guardians of the Galaxy se actualiza en consolas con estas novedades

Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy se estrenó en medio de reseñas muy positivas, tanto de la crítica como de los jugadores. Ahora que han pasado un par de semanas desde su salida, ya se actualizó con mejoras en consolas.

El juego lanzó un nuevo parche que afecta a casi todas las plataformas del juego. Lo más notable del mismo es que se añade una opción para activar el Ray Tracing desde el menú en PS5 y Xbox Series X.

Esto sin lugar a dudas mejorará el aspecto del título en sistemas next-gen, con lo que se equiparará a lo que es capaz una PC de alta gama. Al mismo tiempo, se mejoró la estabilidad y se corrigieron bugs en todas las versiones.

Square Enix y Eidos Montreal no se olvidaron de quienes tienen consolas de anterior generación: en PS4 se mejoró notablemente el rendimiento del juego. Por último, se puede desactivar la limitación de FPS en Xbox Series S.

Marvel's Guardians of the Galaxy ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Nosotros ya lo reseñamos, y nuestro análisis tuvo muchas cosas positivas para decir sobre el título single-player.