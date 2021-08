Ibai Llanos es mucho más que una persona que tuvo la cuota de suerte necesaria para ser considerada hoy en día un celebridad de internet. Cuando en 2014 los videojuegos profesionales eran un nicho ínfimo, el nacido en Deusto, Bilbao, comenzó a narrar sus primeras partidas de League of Legends. Durante aquella Season 7 de la División de Honor de la LVP, Ibai sumó sus primeras armas como locutor de deportes electrónicos con apenas 19 años. Solo siete años después, se dio el lujo de dialogar con Lionel Messi en su presentación como nuevo futbolista del Paris Saint Germain.

A partir de esos primeros pasos, sólo fue cuestión de tiempo para ver a Ibai correr a la velocidad de Usain Bolt. A pasos agigantados, como los juegos electrónicos, Youtube y Twitch, el streamer subió en popularidad y seguidores. Hoy, con casi ¡seis millones de suscriptores! en Youtube y una cifra similar en Twitch, es uno de los reyes de la red. Firma autógrafos, se codea con deportistas de elite y no teme al dar sus opiniones.

Ibai visitó Argentina y se llevó una camiseta de Boca Juniors de recuerdo. (Foto: @IbaiLlanos)

Con contactos de primer nivel, Ibai comenzó la tira "Charlando Tranquilamente" con invitados que pocos referentes mundiales de TV pueden darse el gusto de tener. Kun Agüero, Paulo Dybala, Duki, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Josep Pedrerol y más, en entrevistas picantes y entretenidas ¡de hasta dos horas! Ah, y sin temblar a la hora de preguntar. "¿Por cuánta plata te irías al Barcelona?", soltó a la hora de hablar con Ramos, capitán del Real Madrid, por ejemplo.

Ibai y Segio Ramos, un entrevista imperdible

En mayo de este 2021, Ibai organizó un evento de boxeo en su canal de Twitch y, con más de un millón y medio de espectadores en vivo, se convirtió en el segundo más visto en la historia. Sí, sólo superado por una transmisión de The Grefg, que obtuvo 2,4 millones.

Ibai y su pelea, el éxito del 2021.

El histórico encuentro de Ibai con Lionel Messi

El 11 de agosto de 2021, se convirtió en un día histórico para el mundo del fútbol. Luego de más de 20 años dentro de la estructura del Barcelona, Lionel Messi comenzó un nuevo capítulo en su carrera y fue presentado como nuevo futbolista del PSG. Y, como no podía ser de otra manera, Ibai estuvo presente en el evento y tuvo la oportunidad de entrevistar al argentino para su canal. Los dos dialogaron dentro de las instalaciones del Parque de los Príncipes, estadio del club francés, y recordaron un hecho que había acontecido unos días antes.

Ibai entrevistó a Lionel Messi en su presentación en el PSG. (Foto: Twitter Ibai).

¿Qué había pasado con anterioridad? Luego de que se confirmara su salida del Culé, la Pulga organizó una cena de despedida en su casa con integrantes del plantel del Blaugrana. En este escenario, el Kun Agüero asistió con dos invitados extras: Ibai y Coscu, uno de los streamers más importantes de la Argentina. En aquella velada, el español pudo conocer en persona al capitán de la Selección Argentina y hasta inmortalizó el momento con una foto.

Ibai y su cruce con el periodista argentino Gustavo López

Gustavo López, periodista de ESPN, en su programa de Radio La Red se mostró fastidioso con los jugadores que participaban del canal del streamer. "¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? ¿Quién es Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es? Ahora está de moda hablar con Ibai. Yo lo llamé a Agüero para hablar. Cuando quieras hablamos, pero me ganó Ibai. Ya si me gana Ibai me tengo que retirar", dijo al aire y esto llegó a los oídos del español que no dudó un segundo. Hizo un video, lo tituló "RESPUESTA AL PERIODISTA GUSTAVO LÓPEZ" y revolucionó las redes, que en su mayoría lo acompañaron.

Quién es Ibai: la persona detrás de la cámara

Con 25 años, Ibai Llanos ha logrado una popularidad apabullante. Seguidores fieles. Capacidad de generar contenido constante. Es uno de los impulsores de "vivir de internet" y día a día demuestra que todo lo que le ha pasado no ha sido suerte. Detrás de la barba, las horas y horas de gameplay y el humor hay una persona ampliamente capacitada en marketing, locución y entretenimiento.

Apasionado por los deportes desde muy chico, Ibai siempre estuvo cerca del fútbol, donde conoció a Ander Cortés, su mejor amigo. Junto a él, comenzaron narrando partidas de Call of Duty y League of Legends de amigos, desde sus cuartos. Juntos pasaron a transmitir en vivo para la Liga Profesional, dejando de lado sus habitaciones y mudándose a grandes escenarios. Luego, su voz retumbó en todas partes...

Carreras de canicas -bolitas para los latinoamericanos-, videojuegos de todos los colores, videos de cocina. Ibai demostró que podía relatar cualquier cosa. Y lo mejor, hacerlo entretenido para el público. Más tarde, y con mucho dolor, separó su camino laboral del de Ander Cortés y continuó en un crecimiento constante. Organizando peleas de boxeo, simplemente dibujando en directo o con grandes entrevistas, Ibai ya tiene su público, que lo sigue haga lo que haga. Se lo ha ganado .