Los datos de ventas de la última semana de Steam llegaron, y revelan lo que se viene comentando durante estos días en la industria de los videojuegos: la revolución de New World y de Amazon Game Studios. Y es que el título repitió el #1 y #2 en las preordenes del juego en Steam con sus diferentes ediciones.

En esta ocasión la preorden de la edición "Deluxe" del juego fue lo más vendido de la semana en Steam, mientras que la preorden de la edición "Standard", ocupó el segundo lugar; esto se debe a que la beta del juego está disponible para todos aquellos que lo hayan preordenado.

Además, una buena cantidad de nuevos juegos lanzados en estos días, también se ubican en el Top 10 de juegos más vendidos de la semana en Steam.

Top Ten de juegos más vendidos en Steam esta semana

1- New World (Preorden Deluxe)

2- New World (Preorden)

3- The Ascent

4- Tribes of Midgard

5- Orcs Must Die! 3

6- Valve Index VR Kit

7- Grand Theft Auto V

8- Battlefield 1

9- HITMAN 2 - Gold Edition

10- Mini Motorways

Lanzados esta semana, The Ascent, Tribes of Midgard y Orcs Must Die! 3 se ubican en los puestos #3, #4 y #5, siendo tres interesantes títulos para probar. Lógicamente, Battlefield 1 ingresó en esta lista gracias a su 88% de descuento en la plataforma, y la posibilidad de jugarlo gratis con EA Play.

HITMAN 2 esta gratis en su edición básica, pero la Gold Edition te entrega acceso a todo su contenido extra, por lo cual se añade a esta lista, ya que varios gamers decidieron adquirirla para conseguir todo el paquete completo de HITMAN 2.

Los descuentos en GTA V, y su nueva actualización lanzada un par de semanas atrás lo han hecho muy atractivo para los fanáticos no sólo de juegos de disparos, sino de carreras callejeras, gracias a Los Santos Tuners.