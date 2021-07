El gran evento de League of Legends: Wild Rift incorporará seis nuevos aspectos en el MOBA para móviles.

Las skins Centinelas de la Luz y Arruinadas llegan a League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift

Como sabemos, Riot Games ha decidido extender el evento Centinelas de la Luz por todos sus juegos, y en League of Legends: Wild Rift lo hace de una manera particular, a pesar de que es el que más se parece al League of Legends original.

La diferencia con el juego de PC, donde ya se liberaron todos los aspectos del evento (con excepción de Thresh Desatado), en Wild Rift recién ahora se confirmó la fecha para la llegada de seis de estos aspectos al juego.

Los tres aspectos Arruinados corresponderán a Miss Fortune, Draven y Shyvana, mientras que los Centinelas de la Luz serán Irelia, Riven y Vayne, tal y como los vimos ya en el LOL de PC, donde también se lanzaron Pyke, Rengar, Diana, Olaf y Pantheon.

Estos aspectos llegarán a League of Legends: Wild Rift el próximo martes 27 de julio por la noche, en el momento en el que se actualice la tienda del juego. También se habilitará el aspecto Academia de Batalla para Akshan, el nuevo personaje que llegó al MOBA recientemente.