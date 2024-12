Grimaldo sin opción en Europa, volvería a Perú y ficharía por Alianza o Universitario

Joao Grimaldo salió con muchas expectativas a Europa, pero lamentablemente su paso por el ‘Viejo Continente’ no ha sido exitoso. Dejando Sporting Cristal de Perú para fichar por Partizán de Belgrado de Serbia, el crack nacional llegó con muchas ilusiones, deslumbró por un par de jugadas, pero ahora no tiene regularidad.

Es más, en los últimos seis partidos del Partizán de Belgrado no ha salido en lista y el mismo entrenador del club serbio explicó por qué no lo convoca a ninguno de los encuentros: “No es que no esté en ritmo competitivo, pero no está en proceso de formación. Por el momento no está para ser utilizado”, comentó el técnico Marko Jovanovic.

¿Joao Grimaldo jugará en Alianza Lima?

Dejando en claro que no piensa colocar a Joao Grimaldo en los partidos de Partizán de Belgrado, el técnico Marko Jovanovic le cerró la puerta de las oportunidades. Ante esto, tres caminos se presentan para el extremo: regresar a Perú, buscar su cesión en otro club de Europa o luchar para ser considerado.

En ese sentido, llegó la información que Alianza Lima ve con buenos ojos tener a Joao Grimaldo para la temporada 2025. Confirmándose que perdieron a Franco Zanelatto, el cuadro íntimo intentaría conseguir una cesión del extremo y lo tendría como una de las piezas principales del plantel.

Grimaldo jugando para Partizán. (Foto: Partizán)

Ahora la situación pasa por dos grandes circunstancias: ¿Joao Grimaldo aceptaría jugar por Alianza Lima teniendo pasado en Sporting Cristal? Y, quizá la más importante, ¿está dispuesto Joao Grimaldo a dejar Europa para regresar a Perú? Lo cierto es que solo el tiempo dirá qué sucederá, pero por el momento el extremo no está convocado a los duelos del Partizán de Belgrado.

¿Cuántos partidos jugó Joao Grimaldo con Partizán de Belgrado?

Joao Grimaldo jugó 5 partidos con Partizán de Belgrado en la temporada 2024/2025. Sumando dos como titular, el extremo tiene 135 minutos, ningún gol y ninguna asistencia.

¿Cuánto vale el pase de Joao Grimaldo?

El pase de Joao Grimaldo vale 1,50 millones de euros, según Transfermarkt. Con sus 21 años juega en Partizán de Belgrado y tiene contrato hasta junio del 2028.

