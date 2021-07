League of Legends es uno de los juegos más populares de la historia, y dos factores son claves para ello: que el juego sea gratuito y que pueda correrlo prácticamente cualquier ordenador. Sin embargo, más de una década ha pasado desde su lanzamiento original y el juego ha ido evolucionando, es por eso que pronto será necesario tener ordenadores que puedan soportar esta evolución para que el juego funcione.

No te preocupes, con un ordenador masomenos normal, el juego seguirá corriendo como siempre, tanto en League of Legends como en Teamfight Tactics, pero habrá algunos un tanto más antiguos que ya no podrán correr League of Legends a partir de la versión 11.17 del juego.

Es por eso que Riot Games ha compartido las nuevas especificaciones y requisitos para que tu ordenador pueda correr el cliente del juego, y son las siguientes:

Requisitos Mínimos para League of Legends (Windows)

• CPU: Intel Core i3-350 / AMD A6-3650

• GPU: GeForce 9600GT / AMD HD 6570 / Intel HD 4600

• DirectX: DirectX 10

• VRAM: 1 GB

• Memoria RAM: 2 GB

• Almacenamiento: 16 GB

• Sistema Operativo: Windows 7, 8 o 10

Requisitos Recomendados para League of Legends (Windows)

• CPU: Intel Core i3-350 / AMD A6-3650

• GPU: GeForce 560 / Radeon HD 6950 / Intel UHD 360

• DirectX: DirectX 11

• VRAM: 2 GB

• Memoria RAM: 4 GB

• Almacenamiento: 16 GB

• Sistema Operativo: Windows 10 64 bit

Requisitos Mínimos para League of Legends (Mac)

• CPU: Intel Core i5-750

• GPU: AMD HD 6570 / Intel HD 4600

• VRAM: 1 GB

• Memoria RAM: 2 GB

• Almacenamiento: 12 GB

• Sistema Operativo: MacOS 10.12 64 bit

Requisitos Recomendados para League of Legends (Mac)

• CPU: Intel Core i5-3300

• GPU: Radeon HD 6950 / Intel UHD 360

• VRAM: 2 GB

• Memoria RAM: 4 GB

• Almacenamiento: 16 GB

• Sistema Operativo: MacOS 10.16 64 Bit

Como mencionamos, las especificaciones nuevas comenzarán a correr a partir del parche 11.17 de League of Legends, el cual llegará al cliente oficial el próximo 1 de septiembre.