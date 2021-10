The Pokémon Company confirmó que Leyendas Pokémon: Arceus tendrá solo "áreas abiertas", y no será open world total.

Desde el momento en el que se presentó Leyendas Pokémon: Arceus, se hicieron muchas comparaciones con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A pesar de eso, la verdad es que no será realmente un mundo abierto.

El medio Kotaku publicó un artículo argumentando que Leyendas Pokémon: Arceus no sería totalmente open world, sino que tendría áreas abiertas, similar a Monster Hunter Stories. En respuesta a eso, The Pokémon Company confirmó que en efecto, sería así.

"En Leyendas Pokémon: Arceus, Jubilife Village será una base para misiones de investigación", escribieron los responsables del juego. Agregaron que los jugadores recibirán tareas y deberán explorar "una de las áreas abiertas de la región Hisui".

Continúan: "una vez que terminan el trabajo de investigación, los jugadores deberán regresar una vez más para prepararse para su próxima tarea". Cierran el comunicado diciendo que pronto darán más información sobre la región.

¿Cuándo sale Leyendas Pokémon: Arceus y en qué plataformas?

Leyendas Pokémon: Arceus sale el 28 de enero de 2022 en exclusiva para Nintendo Switch. Hace poco te contábamos sobre sus nuevas formas regionales, además de los nuevos Pokémon Señoriales.