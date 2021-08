Roger Federer pone un manto de dudas sobre su regreso a las canchas. Con el US Open cerca, el tenista suizo sigue con problemas en su rodilla y tomará una decisión en los próximos días. ¿Se acerca el retiro?

No estamos preparados para el fin: Roger Federer pone en duda su regreso a las canchas

El final parece que está cada vez más cerca. Roger Federer ha puesto muchas dudas respecto a su futuro en el tenis. El ganador de 20 títulos de Grand Slam reveló en una entrevista que su regreso al circuito ATP "es incierto" debido a los problemas que le está dando su rodilla derecha.

Federer jugó por última vez en el circuito ATP en los cuartos de final de Wimbledon cuando perdió en sets corridos ante el polaco Hubert Hurkacz (6-3, 7-6 y 6-0) y fue despedido con una ovación. Desde entonces, no ha vuelto a jugar y se ha perdido varios torneos, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, que era uno de sus objetivos en el año.

De cara a su futuro, en una entrevista concedida al diario suizo Blick, Federer todavía no sabe cuándo será su regreso al circuito. "Por ahora, mi futuro es incierto. Me reuniré con mis médicos para analizar los pasos a seguir, debo tener más paciencia, hace mucho que no hago nada por culpa de mi rodilla", contó.

"La situación es dura pero diferente a otros momentos de mi carrera. Hace 10 años me preocupaba mi ranking o qué torneos iba a poder jugar, ahora las preguntas son otras. Me pregunto cuándo podré volver a entrenar sin sentir dolor, qué puedo lograr, cuáles son mis metas, es diferente y necesito más tiempo para recuperarme de mis lesiones", explicó.

La rodilla derecha de Roger Federer lo ha tenido a maltraer. Si bien buscará estar en el US Open, cuarto y último Grand Slam del año, su presencia es todavía una incógnita y todo apunta a que volverá a ausentarse. Todo se definirá en los próximos días una vez que tenga su conversación con los doctores y, así, defina su futuro. Pero, esto también muestra que el final de su carrera está cada vez más cerca.