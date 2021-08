Tuvo que dejar Barcelona luego de haber caído con Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2020 en medio de una temporada donde su equipo volaba. Tras haber sufrido más una crítica desaforada desapareció del mundo hasta hace unas horas, donde volvió a referirse a su paso por el Camp Nou. Ernesto Valverde tuvo una curiosa declaración sobre sus ‘broncas’ con Messi.

En una charla con ETB, el entrenador vasco repasó una carrera que cambió para siempre en el Camp Nou. Reconociendo los momentos positivos y negativos de su ciclo en Barcelona, donde alcanzó los 146 partidos y un porcentaje de puntos por encima del 75% que acabó siendo opacado por las duras eliminaciones en Champions ante Roma y Liverpool.

ver también Nueva fecha para el debut de Lionel Messi en PSG

Un ‘extraño’ despido

"No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está...", confesaba un Valverde que no quiso ahondar en la herida. En dos años y medio se quedó con dos Copas del Rey, dos ediciones de LaLiga y una Supercopa de España que no acabaron convenciendo a Bartomeu en enero de 2020.

En cuanto a Messi, se habló durante mucho tiempo tanto del cariño de Lionel por el vasco como de su descontento con sus planteamientos austeros en un club donde el estilo ofensivo y agresivo marcó la página más dorada en la historia del equipo. Sobre si tuvo algún enfrentamiento con el 10, dejó caer una peculiar declaración.

“¿Broncas a Messi? Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad", finalizó el DT que desde su salida del Camp Nou no volvió a entrenar de manera profesional. ¿Si hubo broncas o no Ernesto?