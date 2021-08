El ya excompañero de La Pulga no se mordió la lengua y atacó a quienes incluso con el futbolista más determinante en la historia del club, destruyeron las finanzas de la institución.

Dolor, bronca, impotencia y hasta temor por lo que viene. Podríamos decir que estos son los sentimientos a gran escala que se viven en Barcelona ahora mismo. Las horas pasan y si bien el golpe está asumido, la herida por la marcha de Messi tardará mucho tiempo en cerrarse. Llega la hora de encontrar a los responsables de una situación más que evitable y donde Gerard Piqué, no tiene dudas en que las cosas se hicieron de la peor forma posible en lo diligencia.

El capitán atendió a los medios tras el Trofeo Joan Gamper donde Barcelona venció por 3-0 a la Juventus de Cristiano previo al inicio de LaLiga. Con el tema de Messi cómo único punto de conversación, el ya ex compañero de La Pulga se refirió a lo que se les viene sin el rosarino en el Camp Nou.

"Es un golpe anímico, sobre todo para los que hemos compartido mucho tiempo con él. Sabemos que nos hace mal y a él también. Y futbolístico, es obvio. Estás hablando del mejor jugador de todos los tiempos", empezaba el defensor sobre sus primera valoraciones de la marcha de Lionel.

El culpable según Pique

El reto de sobreponerse un golpe inesperado: "Sabemos que sin Leo perdemos una pieza muy importante. Es el mejor jugador de la historia. A nivel de talento no seremos tan talentosos pero el equipo ha de crecer en otros aspectos. Hay jugadores que tiene que asumir más galones y otros roles. Al final estamos obligados a competir e intentar ganar".

A la hora de ser consultado sobre quien había sido el causante de la situación que se vive ahora mismo en Barcelona, el defensor no dudó en apuntar contra el ex presidente Josep María Bartomeu: "La gestión de los últimos años no ha sido la mejor, eso nos penaliza. Pero la historia demuestra que nos levantaremos".