Si se va o continúa en Alianza Lima. Apareció la verdad absoluta sobre el presente de Bruno Marioni, quien ahora mismo es el personaje más cuestionado por los hinchas blanquiazules. Aunque ustedes no lo crean o entiendan, parece que todo hace indicar, que el profesional ex jugador y entrenador argentino, tiene el visto bueno por los principales directivos del cuadro victoriano. Acá te contaremos todos los detalles al respecto, gracias a una fuente de mucha confianza.

¿Cómo llegó Bruno Marioni al club Alianza Lima?

La información llega cortesía del Diario El Comercio , en un informe especial de la periodista Fernanda Huapaya . Quien expone lo que pasará con el argentino: “Es entonces cuando el nombre de Bruno Marioni es el primero en mencionarse al ser el Gerente Deportivo y quedar al mando del proyecto una vez que Néstor Bonillo dejó dicha responsabilidad casi al inicio de la temporada. Si bien pueden reconocerse algunos aciertos en tanto a fichajes y cómo se estructuró la planilla, también hubo polémicos refuerzos que no rindieron lo esperado”.

¿Qué decisión tomó Alianza Lima sobre Bruno Marioni?

Lo que menciona el medio de comunicación, es que hoy por hoy, la intención es que siga en su puesto: “Sin embargo, El Comercio pudo conocer que, a día de hoy y a falta de dos fechas para que culmine el torneo nacional, desde la administración de Alianza Lima se piensa ratificar a Bruno Marioni en el cargo de Gerente Deportivo y se cuenta con él para planificar el proyecto del 2025. Por tanto, dependería del exfutbolista y entrenador argentino si también desea continuar en dicho cargo”.

¿Por qué se le cuestiona tanto a Bruno Marioni?

Los motivos por los cuales, todos los hinchas de Alianza Lima lo aborrecen al gerente deportivo, se define en estos detalles: “Cabe recordar que, además de no cumplirse los principales objetivos, entre las principales polémicas que rodearon a Marioni se encuentran las contrataciones de los extranjeros como Jiovany Ramos, Cecilio Waterman y Adrián Arregui, futbolistas que no se ganaron un puesto en el once inicial y terminaron la temporada sin regularidad; el fichaje de Jeriel De Santis que duró apenas unos meses”.

Cabe señalar que las decisiones de Bruno Marioni en Alianza Lima son cuestionables. Y aun así le quieren renovar la confianza los directivos: “El hecho de descartar a Carlos Zambrano y Paolo Guerrero a inicio de año y que luego sean incluidos en el plantel; las compras de Jhamir D’Arrigo y Cristian Neira, dos futbolistas que no gozan de continuidad ni son titulares; la contratación de Sebastián Rodríguez como ‘10′ y que, en la práctica, haga de volante ancla ante el bajo nivel de Arregui, entre otros”.